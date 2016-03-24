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إخماد حريق بمدرج العبادى فى "آداب الإسكندرية" بسبب ماس كهربائى

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إخماد حريق بمدرج العبادى فى "آداب الإسكندرية" بسبب ماس كهربائى إخماد حريق بمدرج العبادى فى "آداب الإسكندرية" بسبب ماس كهربائى
تمكن أفراد الأمن الإدارى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية من إخماد حريق نتج عن ماس كهربائى فى مدرج العبادى بالكلية، أثناء إحدى المحاضرات المسائية بالكلية وفى وجود عدد كبير من الطلاب.

وقال محمد عبدالعظيم، نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، لـ"اليوم السابع" إن الحريق كان فى مدرج العبادى أثناء محاضرة الدكتورة نادية عبدالقادر، مما سبب فزع الطلاب وتدافعهم نحو باب الخروج لعدم إيذائهم من الحريق.

وأكد أن أفراد الأمن الإدارى تمكنوا من إخماد الحريق من خلال طفايات الحريق الموجودة بالكلية، ولا يوجد إصابات من الطلاب ولا خسائر مادية، وتم غلق المدرج ومراجعة الفنيين لجميع الوصلات الكهربائية منعاً لاشتعاله مجدداً.


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