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بالفيديو – مصطفى جعفر يعود بهدف غريب في شباك المقاصة

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بالفيديو – مصطفى جعفر يعود بهدف غريب في شباك المقاصة بالفيديو – مصطفى جعفر يعود بهدف غريب في شباك المقاصة

سجل مصطفى جعفر لاعب فريق نادي مصر هدف فريقه الأول أمام مصر للمقاصة بعد خطأ كارثي من حارس الفريق الفيومي.

ويستضيف مصر للمقاصة نظيرة نادي مصر في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس .

وفي الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول ضغط الفريق الضيف على دفاع المقاصة، فاضطر دفاع المقاصة ارجاع الكرة للحارس.

ارتكب حارس المقاصة حطأ بعد أن مرر الكرة برعونة لأحمد سامي، ليجد جعفر مهاجم الزمالك السابقة الكرة أمامه. فسددها اللاعب برأسه ضعيفة تتهادى داخل الشباك بعد أن فشل الحارس في اخراجها.

ويلتقي الفائز من اللقاء بفريق المريخ في دور الـ16 من البطولة.

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فيديو اليوم السابع

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