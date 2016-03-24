بالفيديو - المفاجأة الثانية.. نادي مصر يقصي المقاصة من الكأس

أقصى نادي مصر الذي يلعب في الدرجة الثانية منافسه مصر المقاصة من كأس مصر عقب التغلب عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس.

والتقى الفريقان على ملعب بترسبورت في إطار الدور الـ32 ونجح الفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية في تفجير مفاجأة كبرى بإقصاء المقاصة.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب الزمالك السابق مصطفى جعفر في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

واستغل جعفر خطأ حارس مصر المقاصة في تشتيت الكرة ليحولها برأسه في الشباك مسجلا هدف الانتصار.

ويضرب نادي مصر بذلك موعدا في دور الـ16 مع المريخ البورسعيدي الذي كان صاحب المفاجأة الأولى في مسابقة الكأس بإقصائه للمقاولون العرب عقب التغلب عليه بركلات الترجيح.