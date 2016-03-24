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10 نصائح نفسية للوزراء الجدد.. هدى أعصابك وخلى بالك من كلامك

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10 نصائح نفسية للوزراء الجدد.. هدى أعصابك وخلى بالك من كلامك 10 نصائح نفسية للوزراء الجدد.. هدى أعصابك وخلى بالك من كلامك
استلم أمس 10 وزراء جدد مناصبهم فى المصرية وينتظر منهم الجميع أداءً أفضل وأقوى لهذه الوزارات حتى يشعر المواطنون بتغيير حقيقي وفرق فى مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وحتى يتفادى الوزراء الجدد أخطاء السابقين نقدم لهم بعض النصائح النفسية التى تساعدهم فى الإنجاز والتعامل مع الأزمات وعدم الوقوع فى أخطاء كلامية قد تطيح بهم.

وفى هذا السياق يقول الدكتور "شاهين رسلان" أستاذ الصحة النفسية: "الجانب النفسى من أهم الجوانب الحياتية التى لابد أن نهتم بها جميعًا حتى نستطيع النجاح، واهتمام الوزراء بالجانب النفسى سيقودهم إلى النجاح فى مهمتهم، ومن بين النصائح النفسية التى لابد أن يأخذها الوزراء الجدد فى اعتبارهم، هى:
>1. البدء بدارسة قدرات العاملين معهم فى الوزارة ليعرف كيف يتعامل معهم.

2. تقديم محاضرات لتقوية مهارات العاملين بالوزارة حتى يحصل الوزير على أداء أفضل لهم.
>3. توزيع التكليفات والمهام على العاملين بالوزارة حسب إمكانياتهم وقدراتهم وخبراتهم السابقة.
>4. تحديد الخطوط العريضة والرفيعة لهدف الوزير داخل حدود وزارته حتى يتمكن من عمل خطه مناسبة للوصول إلى تحقيق الأهداف.

5. تحديد أوقات العمل بمواعيد رسمية حتى يستطيع الموظفون القيام بمهامهم وتحديد أوقات الراحة لهم حتى يستمر مستوى عملهم فى تقدم.

6. دراسة ما قام به الوزير السابق، فهو بالتأكيد قام بوضع خطط وإستراتيجيات ليست كلها خاطئة نأخذ منها ما يفيدنا والباقى نفكر فى تطويره أو التخلص منه.

7. مخاطبة الآخرين كل حسب مكانته إعمالا بمقولة "لكل مقام مقال" مع الالتزام بطريقة الحديث المهذبة والبشاشة فى وجوه من يتحدث معهم وإعطائهم الثقة فى النفس حتى يستطيع بذل كل جهده من أجل العمل.

8. اختيار الرد المناسب لأسئلة الصحفيين أو السائلين سواء فى المؤتمرات الصحفية أو فى الاجتماعات المغلقة.

9. الثبات الانفعالى عند مقابلة الإعلاميين والصحفيين من أهم الخطوات التى لابد أن يعرفها الوزير، فالانفعال يجعله يقع فى بعض الكلمات الخارجة ويتشتت انتباهه وأداء عقله وجسده وهو ما يجعل الوزير يقع فى الأخطاء.

10.اتخاذ القرارات وقت الانفعال والعصبية تكون نتائجه سلبية، والهدوء النفسى هو سلاح الآمان الذى يحمى الوزير.


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