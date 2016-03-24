اكتشفي مجموعة "أمولييت دو كارتييه" من "كارتييه"

دار "كارتييه" Cartier العريقة مشهورة بتقديمها لمجموعات رائعة من المجوهرات في كل موسم، تجمع بين الفخامة وبين العصرية التي تفرضها موضة هذا الزمن.

وفي هذا الموسم قدمت الدار مجموعة "أمولييت دو كارتييه" Amulette de Cartier التي صُنعت من خامات ثمينة أصيلة في فخامتها. وبرز فيها مزيج مدهش من الذهب المُزخرف بنقشة غيوشيه والخشب الأشبه بجلد الثعبان "Snakewood"، بحيث يفرضان معاً حضوراً برّاقاً وسحراً غامضاً متمثلين في قطعة مجوهرات فريدة من نوعها تحتضنها حلقة ذهبية وتحمل في جعبتها وعداً وأُمنية.

وطبعاً قد ررُصّعت مجموعة "أمولييت دو كارتييه" Amulette de Cartier بأفخم أنواع الأحجار الكريمة وأجملها والتي ترمز كل منها الى أمر مُعيّن، فمثلاً خشب الثعبان "Snakewood" يجلب لك الحظ السعيد ويُبعد عنك سوء الطالع لتتمكني من التكيف مع العالم ولتُطلق ذلك الزخم الذي يجعل كل شيء ممكناً.

أما "المالشيت" فهو الحجر الكريم للمسافرين والرحّالة ليحظوا بالحظ والآمال العظيمة وكل ما يضيء طريقهم.

بينما "الأوبال" هو درّة ثمينة من الأحجار الكريمة تبث فيك بهجة التواجد في هذا العالم، وفرحة اللقاء المفاجئ الذي يخفق له القلب.

وحجر "الكارنيليان" هو كبسولة نارية تعطيك جرعة من الطاقة الملهمة والحماس الذي يجعل لك أجنحة تحلّقي بها عالياً.

وغيرها من الأحجار التي توحي لك بالشجاعة، والحماية، والسكينة.

اكتشفي معنا في هذه الصور مجموعة "أمولييت دو كارتييه" Amulette de Cartier المُبهرة.