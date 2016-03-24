أحذية باللون الأحمر للرجل الجريء!

يُعتبر اللون الأحمر من أكثر الألوان قوة وحيوية، وانتعاله مع الملابس يتطلب جرأة وثقة كبيرة بالنفس وخاصة بالنسبة للرجل، حيث أن كثيراً من الناس يعتقدون أن اللون الأحمر خاص بالنساء، لكن على ما يبدو فإن مصممي الأزياء لهم وجهة نظر مختلفة حيث استخدموا هذا اللون بكثرة في مجموعاتهم هذا الموسم وبشكل خاص على الأحذية!

شاهدنا أجمل التصاميم وأكثرها عصرية في مجموعات ربيع وصيف 2016 وقد اتسم بعضها بالنمط العملي الرياضي، وبعضها الآخر كان لها نمط أكثر رسمية وأناقة.

واستُخدِم في صناعة هذه الأحذية أفخم أنواع الجلود الطبيعية وقد جاءت بدرجات مختلفة من اللون الأحمر تنوّعت بين الأحمر الهادئ، والأحمر الحيوي، والأحمر القاني.

وأجمل من قدم الأحذية الرجالية الحمراء هذا الموسم "غوتشي" Gucci، "بالنسياغا" Balenciaga، "سانت لوران" Saint Laurent، "تودز" Tod's، "لانفان" Lanvin، "جيوسيبي زانوتي" Giuseppe Zanotti وغيرهم...

بالتأكيد لا يمكنك انتعال الأحذية الحمراء للعمل أو للمناسبات الرسمية، لكنها مثالية للمشاوير الصباحية أو للمناسبات الشبابية مع الأصدقاء، ولاسيما في حال نسقتها مع سروال جينز أو مع سروال باللون البيج، أو مع شورت في فصل الصيف.

شاهد أجمل تصاميم الأحذية باللون الأحمر وأخبرنا إن كنت تمتلك الجرأة لاعتمادها في اطلالاتك هذا الموسم.