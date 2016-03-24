أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

أحذية باللون الأحمر للرجل الجريء!

Google+ Print

الخميس 24-03-2016 17:15

يُعتبر اللون الأحمر من أكثر الألوان قوة وحيوية، وانتعاله مع الملابس يتطلب جرأة وثقة كبيرة بالنفس وخاصة بالنسبة للرجل، حيث أن كثيراً من الناس يعتقدون أن اللون الأحمر خاص بالنساء، لكن على ما يبدو فإن مصممي الأزياء لهم وجهة نظر مختلفة حيث استخدموا هذا اللون بكثرة في مجموعاتهم هذا الموسم وبشكل خاص على الأحذية!
شاهدنا أجمل التصاميم وأكثرها عصرية في مجموعات ربيع وصيف 2016 وقد اتسم بعضها بالنمط العملي الرياضي، وبعضها الآخر كان لها نمط أكثر رسمية وأناقة.
واستُخدِم في صناعة هذه الأحذية أفخم أنواع الجلود الطبيعية وقد جاءت بدرجات مختلفة من اللون الأحمر تنوّعت بين الأحمر الهادئ، والأحمر الحيوي، والأحمر القاني.
وأجمل من قدم الأحذية الرجالية الحمراء هذا الموسم "غوتشي" Gucci، "بالنسياغا" Balenciaga، "سانت لوران" Saint Laurent، "تودز" Tod's، "لانفان" Lanvin، "جيوسيبي زانوتي" Giuseppe Zanotti وغيرهم...
بالتأكيد لا يمكنك انتعال الأحذية الحمراء للعمل أو للمناسبات الرسمية، لكنها مثالية للمشاوير الصباحية أو للمناسبات الشبابية مع الأصدقاء، ولاسيما في حال نسقتها مع سروال جينز أو مع سروال باللون البيج، أو مع شورت في فصل الصيف.
شاهد أجمل تصاميم الأحذية باللون الأحمر وأخبرنا إن كنت تمتلك الجرأة لاعتمادها في اطلالاتك هذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي