رحيل كرويف - رئيس نقابة لاعبي الكرة في إسبانيا: رحل أحد العظماء

(إفي): وصف رئيس نقابة لاعبي كرة القدم في إسبانيا، لويس روبياليس، الهولندي يوان كرويف لاعب ومدرب برشلونة السابق الذي توفي يوم الخميس، بأنه أحد عظماء كرة القدم.

وفي بيان صدر عن النقابة، قال روبياليس "إنها خسارة لن تعوض. لقد رحل أحد عظماء كرة القدم.. لاعب يستبق عصره ومدرب آمن بإتباع أسلوب جديد. فلترقد في سلام".

وتوفي كرويف يوم الخميس عن 68 عاما تأثرا بإصابته بسرطان الرئة.

ونشر موقع كرويف الإلكتروني "في الـ24 من مارس 2016 توفي يوان كرويف في برشلونة وهو محاط بأفراد أسرته بعد صراع شاق مع مرض السرطان. نحن نحثكم بينما يساورنا شعور بحزن بالغ، على احترام خصوصية الأسرة خلال وقت الحداد".

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