رحيل كرويف - ميسي: أسطورة أخرى يتركنا

(إفي): أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعازيه لوفاة نجم ومدرب البرسا السابق يوهان كرويف الذي رحل عن الدنيا في وقت سابق اليوم.

وكتب ميسي عبر حسابه على موقع (فيسبوك) الاجتماعي "أسطورة أخرى يتركنا"، مرفقا صورة لكرويف بينما يرتدي قميص الفريق الكتالوني.

كان ميسي قد نفذ في 14 فبراير الماضي ركلة جزاء بطريقة غير مباشرة خلال الفوز الكبير لبرشلونة 6-1 على سلتا فيجو في الدوري الإسباني، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان ما فعله أسطورة كرة القدم الهولندي الراحل مع جسبر أولسن أمام فريق هلموند سبورت.

بعدها بيومين، خرج كرويف ليعترف للصحافة بأنه شعر بـ"السعادة البالغة" بعد رؤيته لميسي ينفذ الركلة بهذه الطريقة مع زميله لويس سواريز، وأنه لا يرى أي إهانة فيها للمنافس.