رحيل كرويف - مارادونا لكرويف: لن ننساك أبدا أيها النحيف

(إفي): أعرب النجم الأرجنتيني السابق دييجو أرماندو مارادونا اليوم عن تعازيه لوفاة أسطورة كرة القدم الهولندي يوهان كرويف عن عمر 68 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وكتب مارادونا عبر حسابه على موقع (فيسبوك) اليوم "لن ننساك أبدا.. أيها النحيف"، في إشارة إلى كرويف الذي كان بمثابة مثل أعلى لنجم منتخب الأرجنتين السابق حين بدأ مسيرته في منتصف حقبة السبعينيات.

بالمثل، نعى خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة الإسباني على (تويتر) رحيل كرويف عن الدنيا حيث ذكر في تغريدة "وداعا لأحد العظماء في هذه الرياضة التي تحمل اسم كرة القدم. إرثك سيخلد".

من جانبه، أكد سيرخيو أجويرو على تويتر أيضا "فلترقد بسلام يا يوهان كرويف.. الأسطورة".

وتوفي كرويف اليوم الخميس عن عمر يناهز 68 عاما متأثرا بإصابته بسرطان الرئة.

وكان كرويف أحد أبرز مواهب برشلونة كلاعب في حقبة السبعينيات، وقد عاد إليه عام 1988 للمرة الثانية كمدرب بعد رحيله عن أياكس أمستردام، ليقود البلاوجرانا في حقبته الذهبية الأولى، حين كون "فريق الاحلام 1"، الذي ضم أساطير بحجم البرازيلي روماريو والدنماركي مايكل لاودروب والبلغاري خريستو ستويتشكوف والهولندي رونالدو كومان.