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بالصور.. مرور الجيزة تضبط 22 سيارة متروكة فى شوارع العمرانية

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بالصور.. مرور الجيزة تضبط 22 سيارة متروكة فى شوارع العمرانية بالصور.. مرور الجيزة تضبط 22 سيارة متروكة فى شوارع العمرانية
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، وبإشراف اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، حملات لرفع السيارات المتروكة التى تستخدم فى العمليات الإرهابية بمنطقة العمرانية، بالتنسيق مع محافظة الجيزة و حى العمرانية لمكافحة الظواهر السلبية بالشارع والطرق وتتسبب فى زحامات مرورية.

و أكد مصدر أمنى، أن الإدارة شنت حملة مرورية على السيارات المتروكة بالتنسيق مع قطاع حى العمرانية، والتى قد تستغل فى أى أعمال إرهابية، بهدف إزالتها من الشوارع، وتم رفع 22 سيارة متروكة بشوارع منطقة العمرانية.

وأضاف المصدر، أن جميع الحملات مستمرة لإزالة أى سيارات متروكة، وتقوم إدارة التخطيط والبحوث الفنية بقيادة العقيد وائل طاهر، بتدعيم وتعزيز الحملة بالمعدات والأوناش اللازمة، لرفع ونقل تلك السيارات للمكان المخصص لها، بهدف إحداث أكبر قدر من السيولة المرورية، وملاحظة حركة السيارات بالمحاور والميادين.

و أوضح المصدر أن هناك حملات أخرى يتم شنها بشكل يومى لرصد مخالفات السيارات والدراجات البخارية التى تسير دون لوحات معدنية أو رخص، وذلك للعمل على إلزام سائقى السيارات بالالتزام بقواعد المرور مضيفا ان هناك حملات مخصصة لرصد مخالفات التكاتك والتى تستخدم فى العمليات الإجرامية، حيث تهدف تلك الحملات للقضاء على تلك الظاهرة ومنع سيرها بالشوارع الرئيسية.

حملات لرفع السيارات المتروكة (1)

حملات لرفع السيارات المتروكة (2)

حملات لرفع السيارات المتروكة (3)

حملات لرفع السيارات المتروكة (4)

حملات لرفع السيارات المتروكة (5)

حملات لرفع السيارات المتروكة (6)

- القبض على 3 أشخاص بحوزتهم تراخيص سيارات مزورة بالجيزة
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