النيابة تباشر التحقيقات فى تعدى طالبين على زميلهما بمطواة بمدرسة فى قنا

تباشر نيابة قنا التحقيق فى اتهام طالبين بالاعتداء على زميلهما بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية بمطواة وإصابته بجروح قطعية بالوجه.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد اتهام كل من "أحمد ر ا" (17 سنة) و"على ا ا" (17 سنة) طالبين بالصف الأول بالمدرسة، بالاعتداء بالضرب على زميلهما "وائل ع" (18 سنة) طالب بالصف الأول بالمدرسة، حيث ضربه المتهم الأول بمطواة فى وجهه، بالاشتراك مع المتهم الثانى، وأصابه بجروح قطعية بالوجه لخلافهما على أسبقية الدخول إلى المدرسة خوفا من إغلاق الباب بعد تأخرهما عن الوصول للمدرسة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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