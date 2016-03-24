أخبار عاجلة

تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

قافلة طبية مجانية تزور الوادي الجديد‎

Google+ Print
قافلة طبية مجانية تزور الوادي الجديد‎ قافلة طبية مجانية تزور الوادي الجديد‎

قافلة طبية مجانية – أرشيفية

يزور المحافظة الأسبوع القادم قافلة طبية من أطباء جامعة القاهرة وبني سويف، بالتعاون مع الجمعية الأهلية لتنمية ابناء الوادي الجديد بالقاهرة.

وأكد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أن القافلة تضم 50 طبيب متخصص وإداري في عدد من التخصصات الطبية وتضم “جراحة العيون – الجراحة العامة – جراحة المناظير – نساء وتوليد – تخدير – جراحة تجميل – أطفال – مسالك بولية”، وذلك لتوقيع الكشف وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وأوضح “عشماوي”، أنه من المقرر أن تقوم القافلة بتقديم خدماتها الطبية بمراكز المحافظة الخمسة على مدار أسبوع مدة عمل القافلة بالمحافظ.

وأشار إلى حرص المحافظة على توفير هذه القوافل بصفة مستمرة لتقديم خدمة طبية متميزة وسد العجز في عدد الأطباء والتخصصات الطبية بالمحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا