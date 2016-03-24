قافلة طبية مجانية تزور الوادي الجديد‎

يزور المحافظة الأسبوع القادم قافلة طبية من أطباء جامعة القاهرة وبني سويف، بالتعاون مع الجمعية الأهلية لتنمية ابناء الوادي الجديد بالقاهرة.

وأكد اللواء محمود عشماوي، محافظ الوادي الجديد، أن القافلة تضم 50 طبيب متخصص وإداري في عدد من التخصصات الطبية وتضم “جراحة العيون – الجراحة العامة – جراحة المناظير – نساء وتوليد – تخدير – جراحة تجميل – أطفال – مسالك بولية”، وذلك لتوقيع الكشف وإجراء العمليات الجراحية بالمجان.

وأوضح “عشماوي”، أنه من المقرر أن تقوم القافلة بتقديم خدماتها الطبية بمراكز المحافظة الخمسة على مدار أسبوع مدة عمل القافلة بالمحافظ.

وأشار إلى حرص المحافظة على توفير هذه القوافل بصفة مستمرة لتقديم خدمة طبية متميزة وسد العجز في عدد الأطباء والتخصصات الطبية بالمحافظة.