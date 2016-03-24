صور..محافظ سوهاج و الأزهر يشهدان مراسم صلح بين عائلتين بمدينة جرجا‎

شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج يرافقه الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، واللواء أحمد أبوالفتوح مساعد وزير الداخليه مدير أمن سوهاج، والشيخ محمد ذكى الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية، ومقرر لجنة المصالحات واللواء جورج فكرى نائب مدير أمن سوهاج والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، مراسم الصلح لإنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتى آل جويلى وآل عوض بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، ضمن مبادرة “سوهاج خالية من الثأر “2016 التى يتبناها مدير أمن سوهاج، ومدير مباحث المديرية بالتعاون مع لجنة مصالحات الأزهر الشريف.

وأكد محافظ الإقليم أن المصالحات تخدم عملية التنمية بالمحافظة ، وأنها حماية للأجيال القادمة، وأشاد بالمجهود الذى تقوم بها لجان المصالحة من أجل تحقيق الهدف المنشود وإشاد بالمجهودات التى يقوم بها رجال الشرطة من أجل حماية المواطن وتحقيق الأمن والأمان للجميع ، معربا عن شكره للأزهر الشريف وفضيلة الدكتور عباس شومان والسيد اللواء مدير امن سوهاج وكل من شارك في الصلح ولو بكلمة طيبة .

ومن جانبه أوضح الدكتورعباس شومان أن الأزهر لن يألو جهدًا في مد يد العون للعقلاء والفضلاء الذين يحكمهم العقل ويدركون مدى خطورة العداوات التي تدمر مستقبل الشباب وتنتزع الأمن من الناس على أصغر الأمور، مشددًا على ضرورة إنهاء ما يسمي بثقافة القوة والعمل على تصحيح الأفكار، وأن ثقافة القوة ليست بكثرة المشكلات أو القتل، وأن الأطفال يستطيعون القتل مع تطور الأسلحة، لكن القوة الحقيقية حين يتمكن الإنسان من السيطرة على نفسه وهزيمة قوة الانتقام بداخله.

وأضاف اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج أن الشرطة هى لتحقيق الأمان للمواطن وأن الجهود من رجال المصالحات استطاعت خلال المرحلة الماضية من تحقيق العديد من المصالحات بين العائلات داخل قرى المحافظه ، وشدد على انه لن يترك اى احد يعطل اقامة صلح وان على جميع الاهالى ترك الخصومات ووقف هذا النزيف المدمر والعمل على التنميه لتصبح محافظة سوهاج بنهاية هذا العام خاليه من الخصومات والثأر ومثلا يحتذى بها فى جميع المحافظات الأخرى.

ويذكر أن الخصومة بين العائلتين ترجع لعدة سنوات راح ضاحيتها اربع افراد وتم اعلان الصلح اليوم لوقف اراقة الدماء حيث تم اختيار سبعة أفراد من كل عائلة والقسم على كتاب الله بانهاء الخصومه والابتعاد عن الخلافات والتوبه الى الله وعدم الرجوع الى هذا الامر مرة اخرى .