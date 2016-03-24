دى ميستورا يتوقع التركيز على الانتقال السياسى بمحادثات سوريا القادمة

>قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا اليوم الخميس إنه يستهدف بدء الجولة القادمة من محادثات السلام فى التاسع من ابريل نيسان ويتوقع أن تركز على قضية الانتقال السياسى.

وقال دى ميستورا "أتوقع وآمل ألا تركز الجولة التالية من المحادثات على المبادئ مرة أخرى- أجرينا ما يكفى من ذلك- يوجد كثير من النقاط الصالحة لكن يجب أن نبدأ التركيز على العملية السياسية."

وأضاف أنه أعد وثيقة تتضمن مبادئ توجيهية مشتركة لتعزيز المحادثات ولم يرفضها أى من الطرفين. وقال إنه يهدف لبدء المحادثات فى التاسع من ابريل نيسان لكن بعض المشاركين قد يأتون لاحقا حتى 14 ابريل وهو اليوم التالى لموعد الانتخابات البرلمانية فى سوريا.

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