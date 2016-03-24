أخبار عاجلة

مساء dmc - قصيدة "ينصر دينك يابطل" لأحمد فؤاد نجم .. حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
مساء dmc - محمد أبو شقة: ينبغي أن يوافق مجلس الوزراء ومجلس النواب على إعلان حالة الطوارىء -
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج القوس الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دى ميستورا يتوقع التركيز على الانتقال السياسى بمحادثات سوريا القادمة

Google+ Print
دى ميستورا يتوقع التركيز على الانتقال السياسى بمحادثات سوريا القادمة دى ميستورا يتوقع التركيز على الانتقال السياسى بمحادثات سوريا القادمة

>قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دى ميستورا اليوم الخميس إنه يستهدف بدء الجولة القادمة من محادثات السلام فى التاسع من ابريل نيسان ويتوقع أن تركز على قضية الانتقال السياسى.

وقال دى ميستورا "أتوقع وآمل ألا تركز الجولة التالية من المحادثات على المبادئ مرة أخرى- أجرينا ما يكفى من ذلك- يوجد كثير من النقاط الصالحة لكن يجب أن نبدأ التركيز على العملية السياسية."

وأضاف أنه أعد وثيقة تتضمن مبادئ توجيهية مشتركة لتعزيز المحادثات ولم يرفضها أى من الطرفين. وقال إنه يهدف لبدء المحادثات فى التاسع من ابريل نيسان لكن بعض المشاركين قد يأتون لاحقا حتى 14 ابريل وهو اليوم التالى لموعد الانتخابات البرلمانية فى سوريا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365