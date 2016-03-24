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بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار فى اليمن وتدعو الأطراف للتوصل لتسوية

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بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار فى اليمن وتدعو الأطراف للتوصل لتسوية بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار فى اليمن وتدعو الأطراف للتوصل لتسوية

>رحب وزير الخارجية البريطانى، فيليب هاموند، اليوم الخميس باعلان المبعوث الأممى إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالتوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار فى اليمن، داعيا جميع الأطراف الى التوصل إلى تسوية سياسية.

وقال هاموند فى بيان للخارجية "أرحب بالجهود التى بذلت فى الأسابيع الأخيرة التى أدت إلى انخفاض أعمال العنف، وإعلان الائتلاف قرب انتهاء العمليات القتالية الرئيسية فى اليمن".

وأضاف أن بريطانيا تؤيد تماما إعلان الأمم المتحدة وقف إطلاق النار اعتبارا من العاشر من أبريل، تليها محادثات السلام، مؤكدا على أن الحل السياسى يبقى هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع بشكل دائم، ومعالجة المعاناة الإنسانية والسماح بعودة الشرعية فى اليمن.

وحث الوزير البريطانى جميع الأطراف على الاستمرار فى هذا الطريق نحو تسوية سياسية، واحترام التزاماتها التى تعهدت بها، والتوجه الى محادثات الأمم المتحدة "بإرادة حقيقية لتحسين حياة كل اليمنيين."

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