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صور بشعة على جسم السيجارة أحدث وسائل مقاومة التدخين

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صور بشعة على جسم السيجارة أحدث وسائل مقاومة التدخين صور بشعة على جسم السيجارة أحدث وسائل مقاومة التدخين
معظم علب السجائر فى جميع أنحاء العالم تحتوى على بعض الأشكال والرسومات للتحذير من المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين، مع كتابة العديد من الجمل التحذيرية مثل "السجائر تسبب السرطان" أو "دخان التبغ يمكن أن يضر أطفالك".

ولكن الآن كشفت مجموعة من علماء نيوزيلندا النقاب عن وسيلة جديدة للإقلاع عن التدخين عن طريق طباعة تحذيرات صحية مباشرة على جسم السيجارة تقلل من جاذبية التدخين.

وأوضح الباحثون أنه فى المملكة المتحدة البريطانية، يجب أن تلتزم منتجات التبغ بلوائح الاتحاد الأوروبى، والتى تتطلب كتابة رسائل التحذير وإضافة الصور على علب السجائر.

ووجد فريق من العلماء من جامعة أوتاجو النيوزيلندية أن تغيير شكل السجائر من الألوان الجذابة إلى التحذيرات الصحية المطبوعة جسم السيجارة الواحدة تعزز المساعدة على الحد من التدخين، لافتين إلى أن السيجارة الواحدة تسلب من عمر الإنسان 15 دقيقة.

وأشارت الدراسة، التى نشرت فى دورية مكافحة التبغ إلى أن حكومة نيوزيلندا تتجه حاليًا نحو تشريع لهذه الوسيلة على جسم السجائر، لافتين إلى أنها ستحقق نتائج مبهرة، مع منع الأسماء التجارية من الظهور على العبوة.

وأوضح الباحثون أن هذه الوسيلة الحديثة ستساعد المدخنين الأكبر سناً، الذين غالبًا ما يكونون مدمنين بشكل أكبر ومقاومين للتغيير.

وأضاف الدكتور يون لونغ ما، من جامعة تشجيانج الصينية، أن تدخين السجائر هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالعديد من الأمراض التى تسهم فى وفاة نحو ستة ملايين شخص حول العالم سنويًا.
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صور بشعة على جسم السيجارة (1)

صور بشعة على جسم السيجارة (2)

صور بشعة على جسم السيجارة (3)

صور بشعة على جسم السيجارة (4)


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