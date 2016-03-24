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مصر تشارك فى "قمة الأمن النووى" نهاية الشهر الجارى فى واشنطن

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مصر تشارك فى "قمة الأمن النووى" نهاية الشهر الجارى فى واشنطن مصر تشارك فى "قمة الأمن النووى" نهاية الشهر الجارى فى واشنطن
تعقد قمة الأمن النووى السنوية لعام 2016 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، يومى 31 مارس الجارى والأول من أبريل المقبل.

ومن المنتظر أن يترأس وزير الخارجية سامح شكرى وفد خلال أعمال القمة.

ويشارك فى القمة السنوية النووية قادة من 52 دولة فى العالم بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الشرطة الجنائية والاتحاد الأوروبى.

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