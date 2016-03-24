المرور: أعمال صيانة أعلى الطريق الدائرى بدءًا من اليوم ولمدة 3 أيام

أكد مصدر أمنى، أن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، ستبدأ فى أعمال تطوير وصيانة للطريق الدائرى بتدعيم كابولى لكوبرى 9د من مطلع الصحراوى حتى مطلع المريوطية، فى المسافة من منزل الليبينى حتى مطلع محور المريوطية اتجاه الطريق الزراعى.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع"، أنه ستجرى أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق الدائرى الشرقى والقوس الغربى بدأ من الساعة 12 منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 24/3/2016 حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت 26/3/2016، مع تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

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