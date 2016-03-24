استشارى تغذية: 500 سعر حرارى بقطعة الجاتوه وتحتاج ساعتين رياضة لحرقها

أكدت الدكتورة منى راداميس استشارى التغذية العلاجية أن قطعة الجاتوه تحتاج إلى ممارسة الرياضة لمدة ساعتين لحرقها موضحة أن القطعة الواحدة تحتوى على 500 سعر حرارى، موضحة أن الرياضة تساعد فى خفض الوزن حيث تعمل على فتح شرايين القلب، وتساعد على زيادة الحرق وتشغيل الميتابوليزم والحفاظ على الشباب.

وقالت راداميس خلال مؤتمر الشرق الأوسط الخامس للتغذية المنعقد حاليًا بالقاهرة إن التعود على المكافأة والهدايا بالوجبات تساعد فى تناول المزيد من الطعام وتؤدى إلى الإصابة بالسمنة، موضحة أن مكافأة الإنسان بالطعام تجعله شغوفًا ويكون نهم فى تناول الطعام وتنصح بتحفيز الانسان بأى شيء آخر غير الطعام.

وأشارت إلى أن هناك أنواعًا متعددة من الرجيم وهذه الأنظمة قد تفشل بسبب تأثيراتها الضارة على الإنسان، وقالت: "أنا ضد أى رجيم غير معروف ويعتمد على تناول طعام واحد" موضحة أن رجيم التمر واللبن هو رجيم تم التعرف عليه من خلال النت، ولا يمكن أن يتبعه مريض السكر لأنه ضار بصحته ويمكن أن يسبب ارتفاع فى نسبة السكر فى الدم مؤكدة أن رجيم التمر واللبن ضار بكبار السن والأطفال الذين يحتاجون للاستفادة من جميع فوائد الطعام الأخرى بما يتلاءم وحالتهم الصحية.

وقالت الدكتورة منى راداميس: لا يجب استخدام رجيم التمر واللبن كوسيلة لخفض الوزن، لأنه رجيم ناقص ولا نستطيع أن نتبعه كأسلوب حياة، حيث يحرم الجسم من جميع الفيتامينات الأخرى، والأنظمة التى يجب أن تكون أسلوب حياة يجب ان تكون متنوعة لكى يأخذ الجسم احتياجاته.

وأكدت أن جميع الدول العربية ترتبط فيها المناسبات والاحتفالات بالطعام موضحة أن ذلك يؤدى إلى الإصابة بالسمنة.

> وأشارت إلى أن الأنظمة الغذائية الخاطئة والتى تعتمد على نوع طعام محدد تؤثر على الشعر وتؤدى إلى تساقطه وعلى الجلد والكلى.

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