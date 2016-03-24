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محافظ البحر الأحمر يلتقى برئيس أركان القوات البحرية الإماراتية بسفاجا‎

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محافظ البحر الأحمر يلتقى برئيس أركان القوات البحرية الإماراتية بسفاجا‎ محافظ البحر الأحمر يلتقى برئيس أركان القوات البحرية الإماراتية بسفاجا‎

اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر – أرشيفية

التقى أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر مع الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان رئيس أركان القوات البحرية الاماراتية بمدينة سفاجا أثناء تواجده فى تنفيذ فاعليات التدريب البحرى المشترك المصرى الامريكى الاماراتى والذى استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر الأحمر.

كان المسؤول الإماراتى قد وصل للبحر الاحمر وذلك لمتابعة المشاركة فى فعاليات التدريب البحرى المشترك”تحية النسر” 2016، والذى تنفذه عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية والإماراتية.بالبحر الاحمر بينها ادارة أعمال قتال بحرية مشتركة تشمل أعمال الاستطلاع البحرى، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار لاتخاذ الأوضاع الهجومية والدفاعية، والتعامل مع الأهداف المعادية بكفاءة عالية بمشاركة العديد من الوحدات والقطع البحرية .

ويأتى التدريب المشترك “تحية النسر 2016″ فى إطار الخطط السنوية للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة .

 

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