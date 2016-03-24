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لجنة من الصحة والطب البيطرى وهيئة الصرف لوضع تقرير عن مجزر المنصورة

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لجنة من الصحة والطب البيطرى وهيئة الصرف لوضع تقرير عن مجزر المنصورة لجنة من الصحة والطب البيطرى وهيئة الصرف لوضع تقرير عن مجزر المنصورة
قام محافظ الدقهلية حسام الدين إمام بزيارة مفاجئة تفقد خلالها الأوضاع على الطبيعة فى مجزر المنصورة الرئيسى بقرية ميت الكرما التابعة لمركز طلخا.

وأمر على الفور بتشكيل لجنة من مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مركز ومدينة طلخا ورئيس الوحدة المحلية بالقرية والإدارة الهندسية، لوضع تقرير مفصل عن حالة المجزر ودراسة شاملة تتضمن عدد العمال ورسوم الذبح وحالة الصرف والمياه ومستوى النظافة واحتياجاتها، وكذلك دراسة رفع كفاءة وتطوير المجزر وتعظيم الاستفادة من المساحة المقام عليها.

كما وجه بدراسة ميزانية المجزر وإعادة توجيهها لتلبى الاحتياجات المطلوبة، على أن يتم توجيه جزء من الدخل للصيانة والتطوير، مشددا على إتباع سياسة التمويل الذاتى للمنشآت الخدمية، وقد استمع إلى شرح من الأطباء البيطريين والعاملين بالمجزر، موجها بتوفير العمالة اللازمة وضرورة عمل صيانة شاملة ودورية.

كما تفقد محرقة المجزر وحجرات الأطباء والعمال، وقد شدد على أن الحفاظ على صحة المواطنين هى الهدف الأول. كما استمع المحافظ إلى مطالب واحتياجات الجزارين والعمال، و وعد بدراستها لوضع الحلول المناسبة التى تسهل عملهم وتحافظ على موارد الدولة وصحة المواطنين.

محافظ الدقهلية حسام الدين إمام (1)

محافظ الدقهلية حسام الدين إمام (2)

محافظ الدقهلية حسام الدين إمام (3)

محافظ الدقهلية حسام الدين إمام (4)

محافظ الدقهلية حسام الدين إمام (5)


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