مقتل وإصابة 5 جنود بالقوات الخاصة الليبية جراء الاشتباكات ببنغازى

>لقى جندى بالقوات الخاصة الليبية "الصاعقة" مصرعه وأصيب أربعة آخرون ، جراء سقوط قذيفة هاون على أحد تمركزات قوات الصاعقة بمحور مصنع الأسمنت بمدينة بنغازى.

وقال الناطق الرسمى للقوات الخاصة الليبية"الصاعقة" ميلود الزوى ، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس ،"إن جنديا بقوات الصاعقة يدعى عبد السلام العبار قتل وأصيب أربعة آخرون ،جراء سقوط قذيفة هاون على تمركزات قوات الصاعقة ببنغازي" .

>وأضاف الزوى أن جثمان العبار نقل للطب الشرعى ، لافتا أن الجرحى إصابتهم متوسطة وتحت الرعاية الطبية بالمستشفى .

يشار إلى أن محور مصنع الأسمنت ببنغازى يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبى بمساعدة قوات الصاعقة ضد قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة.