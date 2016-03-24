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الإيسيسكو تدين جريدة إيطالية طالبت بطرد المسلمين

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الإيسيسكو تدين جريدة إيطالية طالبت بطرد المسلمين الإيسيسكو تدين جريدة إيطالية طالبت بطرد المسلمين

>أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، اليوم الخميس ، ما نشرته جريدة "إل جورنالي" الإيطالية فى افتتاحيتها، أمس الأربعاء ، بعنوان "اطردوا المسلمين من بيتنا"، وذلك عقب الأحداث الإرهابية التى شهدتها العاصمة البلجيكية بروكسل، يوم الثلاثاء الماضى.

وقال المدير العام للإيسيسكو، الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري- فى تصريحات صحفية- إن "ما جاء فى هذه الافتتاحية دعوة صريحة إلى الكراهية ضد الإسلام والمسلمين، وسلوك عنصرى يراد منه استفزاز مشاعر الجاليات المسلمة المقيمة فى إيطاليا فى هذه الظروف العصيبة المرتبطة بتداعيات التفجيرات الإرهابية فى بروكسل، كما يعد خرقًا للقوانين الدولية ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان والتنوع الثقافى والدينى والتعايش بين مختلف مكونات المجتمع الإيطالى متعدد الهويات".

ودعا المدير العام للإيسيسكو الفيدرالية الدولية للصحفيين إلى إدانة ما ورد فى افتتاحية جريدة "إل جورنالي" المناهض للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وللاتفاقية الأوروبية حول حقوق الإنسان، ولقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بمكافحة التحريض على الكراهية.

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