بالصور.. رئيس الوزراء لنواب القاهرة: منحازون للفقراء.. والمواطن قلب برنامج الحكومة

فى ختام لقاءاته مع نواب البرلمان بالمحافظات المختلفة، استقبل اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نواب البرلمان عن محافظة القاهرة، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب.>وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن الحكومة منحازة انحيازا كاملا للفقراء، وأن الحديث عن إعادة هيكلة منظومة الضرائب لا يعنى إضافة ضرائب جديدة، وأن الهدف هو رفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة لزيادة موارد الدولة، قائلا:"لسنا حكومة جباية كما يقول البعض"، موضحا أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له دورا كبيرا فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

كما أعرب عن تقديره لكل ما يُطرح من أفكار من قبل نواب البرلمان لتعزيز العمل العام وخدمة الوطن، مشيرا إلى تقبل الحكومة للنقد بصدر رحب لأنه جوهر الديمقراطية، مؤكدا أن الحكومة تسعى بكل طاقاتها إلى خدمة البلد بالرغم من الظروف الصعبة الحالية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الجزء الأكبر من الدعم بالموازنة يُوجه إلى السلع الغذائية الرئيسية والمعاشات والضمان الاجتماعى، ونوه إلى أنه يجرى العمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها لوقف نزيف الخسائر فى بعضها لإضافة موارد دخل جديدة للدولة.

وقال رئيس الوزراء إن هناك عددا من التحديات التى يعمل برنامج الحكومة على التغلب عليها، ومن بينها ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، فضلا عن عجز الموازنة للدولة بنحو 270 مليار جنيه، هذا فضلا عن تحدى العجز فى ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات البطالة، وتدنى مستوى الخدمات.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون مع الفساد، وأن الحكومة جادة فى الإصلاح ومستعدة لتحمل المسئولية، قائلا: "لا بديل أمامنا سوى المنهج العلمى فى الإدارة، واتخاذ القرارات الحاسمة بالتوازى مع توفير شبكة ضمان اجتماعى للبسطاء"، مؤكدا أن خدمة المواطن المصرى هو قلب برنامج الحكومة، كما نوه إلى أنه سيتم العمل مع القطاع الخاص فى توفير الخدمات بالقطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات الصعبة الراهنة، إلا أن هناك أمل وإمكانيات عظيمة للنجاح، فمصر دولة كبيرة وشعبها صامد ولديها قيادة وطنية واعية، مؤكدا تطلع الحكومة إلى العمل مع مجلس النواب خلال الفترة الراهنة لما فيه خدمة الوطن والمواطنين.

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