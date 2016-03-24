أخبار عاجلة

تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. رئيس الوزراء لنواب القاهرة: منحازون للفقراء.. والمواطن قلب برنامج الحكومة

Google+ Print
بالصور.. رئيس الوزراء لنواب القاهرة: منحازون للفقراء.. والمواطن قلب برنامج الحكومة بالصور.. رئيس الوزراء لنواب القاهرة: منحازون للفقراء.. والمواطن قلب برنامج الحكومة
فى ختام لقاءاته مع نواب البرلمان بالمحافظات المختلفة، استقبل اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نواب البرلمان عن محافظة القاهرة، بحضور وزيرى التنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب.
>وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن منحازة انحيازا كاملا للفقراء، وأن الحديث عن إعادة هيكلة منظومة الضرائب لا يعنى إضافة ضرائب جديدة، وأن الهدف هو رفع كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة لزيادة موارد الدولة، قائلا:"لسنا حكومة جباية كما يقول البعض"، موضحا أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة سيكون له دورا كبيرا فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

كما أعرب عن تقديره لكل ما يُطرح من أفكار من قبل نواب البرلمان لتعزيز العمل العام وخدمة الوطن، مشيرا إلى تقبل الحكومة للنقد بصدر رحب لأنه جوهر الديمقراطية، مؤكدا أن الحكومة تسعى بكل طاقاتها إلى خدمة البلد بالرغم من الظروف الصعبة الحالية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الجزء الأكبر من الدعم بالموازنة يُوجه إلى السلع الغذائية الرئيسية والمعاشات والضمان الاجتماعى، ونوه إلى أنه يجرى العمل على إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإصلاحها لوقف نزيف الخسائر فى بعضها لإضافة موارد دخل جديدة للدولة.

وقال رئيس الوزراء إن هناك عددا من التحديات التى يعمل برنامج الحكومة على التغلب عليها، ومن بينها ارتفاع معدلات الزيادة السكانية، فضلا عن عجز الموازنة للدولة بنحو 270 مليار جنيه، هذا فضلا عن تحدى العجز فى ميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات البطالة، وتدنى مستوى الخدمات.

وشدد رئيس الوزراء على أنه لا تهاون مع الفساد، وأن الحكومة جادة فى الإصلاح ومستعدة لتحمل المسئولية، قائلا: "لا بديل أمامنا سوى المنهج العلمى فى الإدارة، واتخاذ القرارات الحاسمة بالتوازى مع توفير ضمان اجتماعى للبسطاء"، مؤكدا أن خدمة المواطن المصرى هو قلب برنامج الحكومة، كما نوه إلى أنه سيتم العمل مع القطاع الخاص فى توفير الخدمات بالقطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، مع وضع الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.

وأوضح رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات الصعبة الراهنة، إلا أن هناك أمل وإمكانيات عظيمة للنجاح، فمصر دولة كبيرة وشعبها صامد ولديها قيادة وطنية واعية، مؤكدا تطلع الحكومة إلى العمل مع مجلس النواب خلال الفترة الراهنة لما فيه خدمة الوطن والمواطنين.

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (27)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (28)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (29)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (30)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (31)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (32)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (33)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (34)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (1)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (2)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (3)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (4)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (5)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (6)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (7)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (8)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (9)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (10)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (11)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (12)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (13)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (14)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (15)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (16)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (17)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (18)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (19)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (20)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (21)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (22)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (23)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (24)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (25)

لقاء رئيس الوزراء باعضاء مجلس النواب عن القاهرة (26)


>- مجلس الوزراء يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2016/2017

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور