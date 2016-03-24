وزير النقل: مرفق السكة الحديد يحتاج تغيير سريع.. ولن أتهاون مع أى "تراخى"

اجتمع مساء اليوم الدكتور جلال سعيد وزير النقل الجديد مع رئيس ونواب هيئة السكة الحديد للوقوف على الموقف الحالي لكافة مشروعات الهيئة بقطاعاتها المختلفة.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أن مرفق السكة الحديد مرفق حيوي وهام يخدم ملايين الركاب يوميا، مضيفا :"إننا أمام تحد كبير، ويجب إحداث تغيير حقيقي وسريع وملموس في هذا القطاع الهام ليعمل بكفاءة وأمن وذلك بالتوازي مع التطوير في كافة قطاعات الهيئة".

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي لكافة مشروعات الهيئة (العربات – الجرارات - نظم الإشارات – نقل البضائع – المزلقانات – المحطات )، ومعدلات التنفيذ، حيث أبدى الوزير استياءه الشديد من انخفاض معدلات التنفيذ، وأوضح أنه لن يتهاون مع أي تراخي يحدث في هذا المجال، وأصدر تعليماته بإعداد تقارير أسبوعية عن كل مشروع مدعومة بالصور، وطالب بتدعيم مكاتب المتابعة الميدانية لمعدلات التنفيذ لتحقيق هذا الهدف.

وتم عرض الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالي 2015/2016 ، ووجه الوزير بضرورة العمل الفوري على زيادة وتنمية إيرادات الهيئة لتحقيق التطوير المطلوب وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتأمين والسلامة، والتأكد من عناصر التشغيل قبل قيام كل قطار.

http://www.youm7.com/story/2016/3/23/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4%D9%89-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82--%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%B4-%D9%83%D9%84/2642941