مؤشرات أولية: تقدم محمد رياض المرشح على مقعد نقيب "أسنان القاهرة"

أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات انتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الأسنان، تقدم الدكتور محمد رياض المرشح بمنصب نقيب أطباء أسنان محافظة القاهرة، وتقدم الدكتور وليد حسن المرشح على مقعد فوق السن، وتقدم الدكتور حازم بريش المرشح على مقعد تحت السن.

كما أوضحت المؤشرات تقدم الدكتورة نبيلة عبد الله، المرشحة على مقعد نقيب أطباء أسنان الجيزة.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج شبه النهائية، فور انتهاء اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة أطباء الأسنان، من استلام النتائج هاتفيا من المحافظات وتجميعها.

http://www.youm7.com/story/2016/3/24/أطباء-الأسنان--انتهاء-عمليات-التصويت-بالانتخابات-والنتائج-ال/2644346#

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