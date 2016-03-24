أخبار عاجلة

تحليل الأداء التحكيمي لمباربات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأحد 09 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 10/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ستاد مصر: مش هتصدق ميدو عمل أيه مع محمد هلال - نجم وادي دجلة -
ستاد مصر: تصريحات أحمد حسام ميدو عقب فوز وادي دجلة على الشرقية -
ستاد مصر: لقاء خاص مع محمد هلال لاعب وادي دجلة عقب الفوز على الشرقية -
ستاد مصر: تصريحات هاني سعيد وأحمد داودا عقب فوز مصر للمقاصة على المقاولون العرب -
ستاد مصر: لقاء خاص مع هشام محمد - نجم مصر للمقاصة -
الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مؤشرات أولية: تقدم محمد رياض المرشح على مقعد نقيب "أسنان القاهرة"

Google+ Print
مؤشرات أولية: تقدم محمد رياض المرشح على مقعد نقيب "أسنان القاهرة" مؤشرات أولية: تقدم محمد رياض المرشح على مقعد نقيب "أسنان القاهرة"
أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات فرز أصوات انتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الأسنان، تقدم الدكتور محمد رياض المرشح بمنصب نقيب أطباء أسنان محافظة القاهرة، وتقدم الدكتور وليد حسن المرشح على مقعد فوق السن، وتقدم الدكتور حازم بريش المرشح على مقعد تحت السن.

كما أوضحت المؤشرات تقدم الدكتورة نبيلة عبد الله، المرشحة على مقعد نقيب أطباء أسنان الجيزة.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج شبه النهائية، فور انتهاء اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة أطباء الأسنان، من استلام النتائج هاتفيا من المحافظات وتجميعها.

http://www.youm7.com/story/2016/3/24/أطباء-الأسنان--انتهاء-عمليات-التصويت-بالانتخابات-والنتائج-ال/2644346#
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365