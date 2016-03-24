بالصور.. وصول أتباع "الطريقة الرفاعية" مسجدهم بالخليفة وسط هتافات للسيسى

وصل موكب الطريقة الرفاعية إلى مسجدهم بحى الخليفة، والذى شارك فيه الآلاف من مريدى الطريقة الرفاعية من أمام مسجد السيدة زينب، يتوسطهم الشيخ طارق الرفاعى شيخ الطريقة، وذلك خلال احتفالات الرفاعية بالليلة الختامية لمولد الرفاعى.

شهد الموكب رفع لافتات بيوت الطريقة بالمحافظات، كما استخدم بعضهم الطبل والزمر، إضافة إلى ترديد بعض الأناشيد الخاصة بالطريقة الرفاعية، وذلك وسط تواجد أمنى متوسط، كما رددت عدد من السيدات هتافات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقدم أتباع الطرق الصوفية المأكولات والمشروبات للزائرين، إذ يتميز المولد بكثرة مريديه نظرا لكبر أعداد المنتسبين للطريقة الرفاعية، بالإضافة إلى انتهاء المريدين احتفالاتهم بمولد السيدة نفيسة - رضى الله عنها - يوم الأربعاء قبل الماضى.

بالصور.. انطلاق موكب الطريقة الرفاعية من مسجد السيدة زينب فى طريقه للخليفة