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المبعوث الدولى إلى سوريا: 9 أبريل إعادة استئناف محادثات وقف أعمال العنف

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المبعوث الدولى إلى سوريا: 9 أبريل إعادة استئناف محادثات وقف أعمال العنف المبعوث الدولى إلى سوريا: 9 أبريل إعادة استئناف محادثات وقف أعمال العنف
أكد المبعوث الدولى إلى سوريا ستافان دى ميستورا، أنه تم تحديد موعد لإعادة استئناف المحادثات بشأن وقف الأعمال العدائية فى سوريا فى 9 أبريل المقبل، مشيراً إلى أنه مسموح بتأخر بعض الأطراف حتى 14 أبريل.

وأضاف دى ميستورا خلال مؤتمر صحفى منذ قليل،أن هناك جدية من الأطراف السورية فى المفاوضات بشأن وقف الأعمال العدائية فى سوريا، لافتاً إلى إستمرار دعم المحادثات.

وأشار دى ميستورا، إلى أن سوريا بحاجة إلى انتقال سياسى لحماية الهدنة وإيصال المساعدات الانسانية، موضحاً أن الورقة التى قدمها لطرفى المحادثات لم ترفض من قبل أى منهما.

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