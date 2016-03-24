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توقف المرور بسبب عطل بسيارة نقل أخشاب بطريق الإسكندرية الزراعى فى ميت حلفا

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توقف المرور بسبب عطل بسيارة نقل أخشاب بطريق الإسكندرية الزراعى فى ميت حلفا توقف المرور بسبب عطل بسيارة نقل أخشاب بطريق الإسكندرية الزراعى فى ميت حلفا
ظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الإسكندرية الزراعى أمام قرية ميت حلفا، نتيجة لعطل فى سيارة نقل ثقيل محملة بالأخشاب، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة المرور للمتجه من مناطق القاهرة و فى طريقه إلى القليوبية، وانتقل رجال المرور إلى المكان لسحب السيارة المعطلة وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور أعلى طريق الإسكندرية الزراعى بسبب مقطورة معطلة، وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات المرورية بالطريق وتسيير الحركة.

- توقف حركة المرور بسبب مقطورة معطلة أعلى دائرى المريوطية
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