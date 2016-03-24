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محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة معالجة الصرف بالرياض بتكلفة 13 مليون جنيه

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محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة معالجة الصرف بالرياض بتكلفة 13 مليون جنيه محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة معالجة الصرف بالرياض بتكلفة 13 مليون جنيه
افتتح اللواء السيد نصرمحافظ كفر الشيخ اليوم الخميس، محطة معالجة الصرف الصحى بالنظام اللامركزى فى قرية 7 الغابات التابعة لمركز الرياض بطاقة معالجة 150 متر مكعب / يوم، على مساحة 1200 متر مربع.

المشروع نفذته الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خلال 14 شهر، حيث تم إنهاء الأعمال والتشغيل قبل الموعد بثلاثة أشهر، وتقدر تكلفة المشروع بـ 13 مليون جنيه، عبارة عن تمويل مشترك بين البنك الدولى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال المهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، أن المشروع يتكون من محطة المعالجة الرئيسية وشبكات انحدار ومحطة رافع صرف صحى وخطوط طرد ، مضيفا أن المشروع يخدم أهالى قرية 7 الغابات بمركز الرياض وتوابعها، لمعالجة مياه الصرف الصحي ، واستخدام المخلفات فى زراعة الأشجار الغير مثمرة، لافتا إلى أن الاهالى تبرعوا بأرض المشروع مع الدعم الفنى الكامل من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.

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