حكم بتعويض 5 عاملين بشركة الزيوت المتكاملة فى السويس بسبب فصلهم تعسفيا

أصدرت محكمة السويس الابتدائية الدائرة الثالثة عشر عمالى برئاسة المستشار هشام نور الدين، أحكاما بتعويض 5 عاملين بشركة صناعات الزيوت المتكاملة، بسبب فصلهم تسعفيا.

و أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار هشام نور الدين، وعضوية كل من المستشار تامر عبد الحكيم والمستشار الدكتور حسن البنا، أحكام بالتعويض تراوحت المبالغ المحكوم بها بين ألف جنيه ومائة وعشرون ألف جنيه، بسبب فصل رئيس مجلس إدارة الشركة لخمسة عاملين فصلا تعسفيا.

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