مستشار الرئيس اليمنى يبحث مع السفير المصرى مستجدات الأوضاع فى اليمن

>اجتمع مستشار الرئيس اليمنى الدكتور أحمد عبيد بن دغر مع سفير مصر لدى اليمن الدكتور يوسف الشرقاوى، اليوم الخميس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الاجتماع تناول أيضا الترتيبات الجارية للجولة الثالثة من المشاورات بين الحكومة والمليشيات الانقلابية برعاية الأمم المتحدة.

وأشاد مستشار الرئيس اليمنى بالدور المصرى المساند لليمن، متمنيا الخير لمصر وشعبها فى مواجهة التحديات الكبرى التى تواجهها، مؤكدا تضامن اليمن مع الشعب والقيادة المصرية فى مواجهة الإرهاب.

من جانبه، أعرب السفير المصرى عن أمله فى أن تحقق المشاورات المقبلة انسحابا للمليشيات من العاصمة اليمنية صنعاء والمدن الأخرى، وتسليمها السلاح الثقيل والمتوسط، وعودة الشرعية وبسط نفوذ الحكومة على مختلف أنحاء البلاد.