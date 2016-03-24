نشرة ONA للفضائيات.. أسامة كمال يحتفل ببرنامجه.. تكريم هشام عباس.. الدسوقي رشدي ضيفًا على فاهيتا

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

فى حلقة خاصة من برنامج بوضوح بمناسبة ذكرى رحيل النجم الكبير أحمد زكي يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنان هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل بمناسبة ذكرى رحيله..للمزيد

تعود حلقات الست كوم”راجل وست ستات”، مرة أخرى للعرض، حصريًا على شاشة ” MBCمصر”، بدايةً من الليلة..للمزيد

يستضيف برنامج “أبلة فاهيتا” الذي تقدمه الدمية الشهرية أبلة فاهيتا، والمذاع على شاشة “سي بي سي”، في حلقة اليوم الخميس، الشيف الشربيني، في حديث خاص وساخر عن وصفاتها التي قدمها، كما يستضيف الإعلامي محمد الدسوقي رشدي في تمام العاشرة مساءً..للمزيد

كرم الإعلامى طارق أبو السعود، المشرف العام على راديو “9090″ الفنان هشام عباس، وذلك خلال كواليس تسجيل حلقة “عباس” فى برنامج “افصل واسمع”، وأهداه درع راديو 9090 تقديراً لمسيرته الفنية..للمزيد

يحل المفكر السياسي الدكتور على الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأمين لجنة الشباب والرياضة الأسبق بالحزب الوطني المنحل، الخميس، ضيفًا على برنامج “كلام تاني”..للمزيد

يحتفل الإعلامي أسامة كمال بدء العام الرابع للبرنامج، ويستعرض أهم محطات البرنامج خلال العام الثالث مستخدما تقنية 3d.. للمزيد