أخبار العراق اليوم.. الأمم المتحدة تحذر من نزوح العراقيين إلى أوروبا

أخبار العراق اليوم

بدأت، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من العملية العسكرية التى تتم فى العراق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، التى استولى عليها تنظيم "داعش" الإرهابى عام 2014، حيث قال مصدر عسكرى ضمن قيادة عمليات تحرير نينوى، إن القوات العراقية ومسلحى الحشد العشائرى بمحافظة نينوى استعادوا السيطرة على عدد من القرى جنوب الموصل، بعد طرد مسلحى تنظيم داعش منها.

يشار إلى أن العملية العسكرية بدأت فجر الخميس، بإسناد جوى من قوات أمريكية، ويقول مراقبون إن قوات البيشمركة الكردية لا تشارك فى هذه العملية.

ومن أخبار العراق اليوم أيضاً، تحذير الأمم المتحدة من نزوح العراقيين إلى البلدان المجاورة، ومن ثمَّ إلى أوروبا، فى حال عدم توفير المساعدات اللازمة لحل الأزمة الإنسانية القائمة فى العراق، وأوضحت منظمة الأمم المتحدة أنها تلقت 15% فقط من 861 مليون دولار مطلوبة لمساعدة 7.3 مليون عراقى.

ومن ناحية أخرى أكد مدير عمليات مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة جون جينج، بعد عودته من العراق "انعدام المساعدات الإنسانية الرئيسة".

وأضاف جينج، "خلال الأزمة السورية، شاهدنا ذلك قبل الأشهر التى سبقت الهجرة، وشددت السلطات فى بغداد وأربيل على إبلاغى بالضرورة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية الحيوية، وإلا سنواجه نزوحًا أكبر".

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