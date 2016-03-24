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أخبار الأردن اليوم.. عباس يبحث مع وزير خارجية الأردن جهود عقد مؤتمر للسلام

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أخبار الأردن اليوم.. عباس يبحث مع وزير خارجية الأردن جهود عقد مؤتمر للسلام أخبار الأردن اليوم.. عباس يبحث مع وزير خارجية الأردن جهود عقد مؤتمر للسلام
تناولت أخبار الأردن اليوم مباحثات الرئيس الفلسطينى محمود عباس مع وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة، فى رام الله، وأبرز ما جاء فى أخبار الأردن اليوم الخميس توقيع الأردن بروتوكول مع روسيا الاتحادية للتعاون التنموى والتجارى والاقتصادى والعلمى والفنى.

أخبار الأردن اليوم


>وبحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ووزير الخارجية الأردنى ناصر جودة، فى رام الله، وسط الضفة الغربية، اليوم الخميس، الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولى لعملية السلام.

وكان وزير خارجية الأردن، وصل إلى مدينة رام الله، اليوم فى زيارة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها الرئيس عباس، وعدداً من المسؤولين الفلسطينيين، فى مقر المقاطعة بالمدينة، قبل أن يغادر عائداً إلى عمان.

أخبار الأردن اليوم


>بينما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى المهندس عماد الفاخورى ووزير الزراعة لجمهورية روسيا الاتحادية الكساندر كاتشوف بروتوكول الاجتماع الثالث للجنة الوزارية المشتركة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية روسيا الاتحادية للتعاون التنموى والتجارى والاقتصادى والعلمى والفني.

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