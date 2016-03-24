مقتل جندى لبنانى فى انفجار عبوة ناسفة قرب الحدود السورية

>قتل جندى لبنانى وأصيب آخرون فى انفجار عبوة ناسفة فى منطقة عرسال فى شرق لبنان قرب الحدود مع سوريا، وفق ما افاد بيان للجيش اللبنانى الخميس.

وجاء فى بيان للجيش اللبنانى "تعرّضت دورية تابعة للجيش أثناء تنفيذها مهمة تفتيش واستطلاع بين وادى عطا ووادى الأرانب فى منطقة عرسال، لانفجار عبوة ناسفة زنة نحو 30 كلغ من المواد المتفجرة".

واسفر الانفجار عن "استشهاد أحد العسكريين وإصابة ثلاثة آخرين بينهم ضابط بجروح غير خطيرة، ولبلدة عرسال حدود طويلة ومتداخلة مع منطقة القلمون السورية غير مرسمة بوضوح وعليها العديد من المعابر غير الشرعية، ما يسمح بانتقال المسلحين بسهولة بين جهتى الحدود.

فى العاشر من مارس الحالى، قتل جندى لبنانى وثمانية مسلحين فى اشتباكات فى جرود رأس بعلبك الى الشمال من عرسال.

وشهدت عرسال فى الثانى من اغسطس 2014 معارك عنيفة بين الجيش اللبنانى ومسلحين تابعين لجبهة النصرة وتنظيم داعش قدموا من سوريا فى جرود البلدة استمرت اياما، وانتهت باخراج المسلحين من البلدة. ويتواجد هؤلاء حاليا فى التلال الجرداء القريبة منها والمعروفة بجرود عرسال.