محافظ قنا ومديرالأمن يشهدان جلسة صلح بين عائلتىّ آل حسان وآل بدير بنجع حمادى

شهدعبد الحميد الهجان محافظ قنا واللواء صلاح الدين حسان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا واللواء هشام فرحات مدير المخابرات العامة للمنطقة الجنوبية جلسة صلح القودة بين أبناء عائلة آل حسان وعائلة آل بدير بقرية أولاد نجم بمدينة نجع حمادي، وذلك بحضور اللواء عبداللطيف الحناوي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية امن قنا والعميد حازم حميده مدير قطاع الامن الوطني بقنا والعميد اشرف عبدالله مفتش الأمن العام وعدد من أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة وعمد ومشايخ وكبار عائلات قرى أولاد نجم وبهجورة والقرى المجاورة .

وأكد محافظ قنا في كلمته التي ألقاها خلال الصلح على أهمية إنهاء مثل هذه الخصومات ونبذ الخلافات والقضاء علي بؤر الدم تطبيقا للمعاني السمحة للدين الإسلامي، وذلك لإرساء دعائم الاستقرار والسلام والأمان من أجل تحقيق آمال وطموحات كافة فئات المجتمع مشيدا بجهود رجال الأمن وأعضاء لجنة المصالحات فى إتمام هذا الصلح بين أبناء العائلتين موجهًا الشكر لكل من ساهم فى إتمامه وسعى إليه ولو بكلمة طيبة.

من جانبه أعرب اللواء صلاح الدين حسان عن شكره وتقديره لأبناء العائلتين مؤكدا علي إلتزام مديرية الأمن بتنفيذ سياسة وزارة الداخلية التى تهدف الى القضاء على عادة الثأر خاصة فى صعيد مصر وذلك من خلال دعم كافة الجهود المبذولة لإنهاء الخصومات الثأرية وعقد المصالحات بين مختلف العائلات بالمحافظة .