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انتخاب ياسر الجندى نقيبا لأطباء أسنان أسوان والمؤشرات تؤكد اكتساح المستقبل

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انتخاب ياسر الجندى نقيبا لأطباء أسنان أسوان والمؤشرات تؤكد اكتساح المستقبل انتخاب ياسر الجندى نقيبا لأطباء أسنان أسوان والمؤشرات تؤكد اكتساح المستقبل
أكدت المؤشرات الأولية، لعمليات فرز أصوات انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، بمحافظة أسوان، اكتساح قائمة المستقبل بالمحافظة.

وقال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى عدد الحضور بالفرعية بلغ 68 طبيبا، وإن الدكتور ياسر الجندى حصل على 60 صوتا منهم، مقابل صوتين للدكتور خيرى المرسى، و3 أصوات للدكتور أحمد الزين.

وأشار عبد الهادى إلى تقدم قائمة المستقبل، على كافة مقاعد النقابة العامة، موضحا أنه عن مستوى فوق السن، حصل الدكتور إيهاب هيكل على 54 صوتا، والدكتور جيلان الجندى 63 صوتا، والدكتور نهاوند ثابت 59 صوتا، ولمستوى تحت السن حصلت الدكتورة دينا عبد السلام على 58 صوتا، والدكتور محمد بدوى 63 صوتا، والدكتور إبراهيم عبد اللطيف 58 صوتا.

"أطباء الأسنان": انتهاء عمليات التصويت بالانتخابات.. والنتائج الأولية بعد فرز الأصوات

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