التحقيق مع مدرسين رفضا تحية العلم داخل مدرسة فى الدقهلية

أحالت إدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية، اثنين من المدرسين، للتحقيق، لرفضهما تحية العلم أثناء تحية العلم فى احتفالية عيد الأم.

وترجع أحداث الواقعة إلى أنه أثناء احتفالية عيد الأم بمدرسة السيد البيدق الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بقرية برج النور العرب، و أثناء النشيد الوطنى قام جميع أفراد الهيئة التعليمية بالمدرسة، عدا اثنين، هما :"حمدى.ع" مدرس المجال الصناعى، و"رضا.م" مدرس التربية الرياضية، رفضوا القيام أثناء النشيد الوطنى لتحية العلم، فتقدم مجموعة من الشهود بالمدرسة بعمل مذكرة بالواقعة.

تم تشكيل لجنة من الأمن والمتابعة لبحث الموضوع وعمل اللازم، وتم عمل محضر بذلك، و أقر جميع الشهود ومدير المدرسة بثبوت الواقعة، وعلى الفور طالب مدير الإدارة بفتح االتحقيق الفورى فى الواقعة بالشئون القانونية.

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