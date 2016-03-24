في_إفريقيا – طاقم تحكيم إيفواري وآخر مالي لمباراتي الأهلي ويانج أفريكانز

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن حكام مباراتي الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني في إطار دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه التنزاني في مباراة الذهاب أحد أيام التاسع أو العاشر من شهر أبريل المقبل.

وأكد الكاف أن طاقم تحكيم إيفواري بقيادة دينيس ديملبي سيدير لقاء الذهاب ويعاونه ماريوس تان وموسى باري، وحكم رابع تانجبا كامبو، ويراقب المباراة الرواندي كيليستين نتارجوري.

أما مباراة الإياب فسيديرها طاقم تحكيم من مالي بقيادة مامادو كيتا ويعاونه بالا ديارا وإدريسا كاموري، وحكم رابع بابا تراوري، ويراقب اللقاء السوداني صلاح محمد أحمد.

طالع أيضا

#في_إفريقيا – طاقم تحكيم كيني وآخر تونسي لمباراتي الزمالك ومولودية بجاية