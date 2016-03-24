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بلجيكا تؤكد صلة مفجر مترو بروكسل بهجمات باريس

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بلجيكا تؤكد صلة مفجر مترو بروكسل بهجمات باريس بلجيكا تؤكد صلة مفجر مترو بروكسل بهجمات باريس

انتشار الشرطة البلجيكية عقب التفجير في مترو بروكسل – أرشيفية

أكد ممثلو الادعاء في بلجيكا‭ ‬يوم الخميس أنهم أصدروا في ديسمبر كانون الأول مذكرة اعتقال دولية لأحد شقيقين نفذا تفجيرات بروكسل هذا الأسبوع لأنه كان مطلوبا فيما يتعلق بهجمات باريس العام الماضي.

وبحسب رويترز قال ممثلو الادعاء إن خالد البكراوي (27 عاما) فجر نفسه في قطار أنفاق مزدحم في ساعة الذروة الصباحية في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد ممثلو الادعاء في بيان يوم الخميس أن البكراوي كان مشتبها به من قبل في استخدام بطاقة هوية مزورة لتأجير شقة في مدينة شارل روا البلجيكية استخدمها أعضاء الخلية الإسلامية التي نفذت هجوم 13 نوفمبر تشرين الثاني في باريس والذي قتل فيه 130 شخصا.

وفتشت الشرطة البلجيكية هذه الشقة في التاسع من ديسمبر كانون الأول وأصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق البكراوي بعد ذلك بيومين. وتظهر بياناته وصورته على قائمة المطلوبين على موقع الشرطة الدولية (الانتربول).

ويقول ممثلو الادعاء إن شقيقه إيراهيم (29 عاما) كان أحد شخصين فجرا نفسيهما في مطار بروكسل ضمن الهجمات المنسقة التي وقعت يوم الثلاثاء.

 

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