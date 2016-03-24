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قنصلية مصر في إسطنبول تنجح في إثبات براءة مواطن في جريمة قتل

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قنصلية مصر في إسطنبول تنجح في إثبات براءة مواطن في جريمة قتل قنصلية مصر في إسطنبول تنجح في إثبات براءة مواطن في جريمة قتل

قنصلية في إسطنبول

صرح بسام راضي، الوزير المفوض، القنصل العام بالإنابة في إسطنبول، أن القنصلية العامة تمكنت بمساعدة مكتب محاماة متطوع وبعض الشهود إثبات براءة مواطن المصري متهم في جريمة “قتل عمد” لمواطن تركي، بعد سنة وخمسة أشهر من المرافعات والجلسات. يأتي ذلك  في إطار جهود وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج في رعاية شئون المواطنين من أبناء الجالية المصرية.

وأضاف “راضي” أن محكمة الجنايات العليا بإسطنبول حكمت في جلسة النطق بالحكم يوم 18 مارس الجاري بالإفراج عن المواطن المصري، دون إدانته بعقوبة “السجن المؤبد” المقررة لهذه الجريمة وفقًا للقانون التركي.

وفور خروج المواطن سالمًا، استقبله القنصل العام المصري بالإنابة، وأعضاء القنصلية العامة في اسطنبول للاطمئنان على حالته الصحية ولتهنئته بالبراءة، وتم إصدار تذكرة سفر له للعودة إلى أرض الوطن.

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