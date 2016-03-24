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صحيفة: منفذو هجمات بروكسل كانوا يستهدفون محطة نووية لكنهم تراجعوا

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صحيفة: منفذو هجمات بروكسل كانوا يستهدفون محطة نووية لكنهم تراجعوا صحيفة: منفذو هجمات بروكسل كانوا يستهدفون محطة نووية لكنهم تراجعوا

المشتبه بهم في أحداث بروكسل

قالت صحيفة دي.إتش إن المهاجمين الانتحاريين الذين فجروا أنفسهم في بروكسل كانوا يفكرون في البداية في الهجوم على موقع نووي في بلجيكا لكن الاعتقالات التي بدأت الأسبوع الماضي ربما اضطرتهم للاتجاه لأهداف في العاصمة البلجيكية.

وفي إشارة إلى واقعة حدثت في ديسمبر أكدها الادعاء حين صور متشددون سرا منزل مسؤول كبير بالقطاع النووي لم يتم الكشف عن هويته نقلت الصحيفة عن مصدر بالشرطة قوله إن اثنين من الانتحاريين وهما الأخوان خالد وإبراهيم البكراوي صورا تحركات رئيس برنامج البحث والتطوير النووي البلجيكي.

وبحسب رويترز تم العثور على تسجيل مدته عشر ساعات من كاميرا مخبأة أمام منزل المسؤول في ديسمبر خلال مداهمة للشرطة في بلجيكا تتصل بهجمات باريس التي وقعت قبل ذلك بشهر.

وفي 17 فبراير شباط أكد الادعاء البلجيكي وجود الفيديو الذي تم ضبطه في ديسمبر كانون الأول وقال إن الرجل الذي يظهر فيه له صلة بالقطاع النووي في البلاد.

وفي وقت سابق هذا الشهر تم نشر 140 جنديا لحماية المحطات النووية الثلاث ببلجيكا. وبعد تفجيرات بروكسل يوم الثلاثاء أغلقت المواقع وتم إجلاء الموظفين غير الأساسيين كإجراء احترازي.

وبينما علم المحققون أن رجلين أزالا الكاميرا التي سجلت الفيديو فإنهم لم يعرفوا هويتيهما. وقالت الصحيفة إن من الواضح الآن أنهما كانا الأخوين.

ولم يتسن الوصول للمحققين للتعليق.

وذكرت الصحيفة أن أي خطط لشن هجوم على موقع نووي ربما تكون قد أحبطتها عملية للشرطة الأسبوع الماضي بحي فوريست في بروكسل. وخلال تلك المداهمة صادفت الشرطة مسلحين في شقة جرى تفتيشها فيما يتصل بالتحقيق في هجمات باريس.

وقالت السلطات فيما بعد إن أحد الرجال الذين كانوا بالشقة يدعى محمد بالقايد وهو جزائري وقتلته الشرطة في تبادل لإطلاق النار وهي تعتقد أن واحدا أو اثنين آخرين ربما فرا.

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أونا

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