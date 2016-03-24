نقل مرشحين مستبعدين تحت الحراسة للمستشفى لإجراء تحاليل بالمنصورة

أمر رئيس محكمة القضاء الإدارى بالدقهلية، بنقل السيد العشماوى، ومحمد أحمد صالح، المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابى، على مقعد دائرة طلخا ونبروه، بمحافظة الدقهلية، لعدم لياقتهما طبيًا، إلى معمل التحاليل بمستشفى الصدر بالمنصورة، وتعيين حراسة عليهما، ونقلهما من مقر المحكمة إلى المستشفى لإجراء التحاليل المفاجأة لهما، للتأكد من عدم تعاطيهما لمواد مخدرة أو منشطة.

وكان السيد إبراهيم محام بمجلس الدولة والاستئناف العالى "قد طلب فى مرافعته بمحكمة القضاء الإدارى اليوم، عن السيد العشماوى، مرشح مستبعد لعدم لياقته طبيا، فى القضية رقم 9040 لسنة 38 قضاء إدارى، بالتحليل المفاجئ لموكله لإثبات عدم تعاطيه لأى مواد منشطة أو مخدرة، وقد رفعت المحكمة الجلسة للمشاورة، وقامت بإصدار أمر بنقله هو ومحمد أحمد صالح، مرشح آخر مستبعد لذات السبب، تحت حراسة ومأمورية رسمية للتحليل عن تعاطى مواد مخدرة أو منشطة.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت حالة من الغضب، من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأيام الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثر ذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث بعد الانتخابات المقرر انعقادها يوم 15 إبريل.

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