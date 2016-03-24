رسمياً .. استبعاد عصام الحضرى من مباراة نيجيريا للإصابة

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول استبعاد عصام الحضرى من حراسة مرمى الفريق بعد إصابته فى السمانة خلال التدريب الرئيسى والأخير للفراعنة قبل مواجهة نيجيريا غداً.

حرص الجهاز الفنى والإدارى واللاعبين على مواساة الحضرى الذى كان يبذل قصارى جهده فى الفترة الماضية.

يذكر أن منتخب مصر سيواجه نيجيريا مرتين الأولى غداً الجمعة فى السادسة مساءاً ثم مباراة ثانية يوم الثلاثاء المقبل بالتصفيات الأفريقية ، ويحتل الفراعنة قمة المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط ثم نيجيريا وتنزانيا ثانياً برصيد 4 نقاط ثم تشاد فى مؤخرة المجموعة بدون رصيد.

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