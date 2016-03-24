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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة رفع مياه شرب الربع ببلطيم

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بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة رفع مياه شرب الربع ببلطيم بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة رفع مياه شرب الربع ببلطيم
افتتح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، محطة رفع مياه الشرب بقرية الربع التابعة لمركز بلطيم، بتكلفة إجمالية مليون جنيه على مساحة 200 متر مربع وتبلغ قدرتها 50 لترا/ثانية، تخدم قرية الربع وتوابعها وقرية السبايعة ببلطيم .

وقال المهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ إن مدة التنفيذ استغرقت 60 يومًا شاملة العطلات، كما أن هذه المدة شملت تنفيذ خط المياه الرئيسى وشبكة التوزيع، مضيفًا أن هذا المشروع يدخل الخدمة لحل أزمة مياه الشرب بقرية الربع وتوابعها والسبايعة ببلطيم، يأتى هذا فى ضوء اهتمام محافظ كفر الشيخ بالبنية التحتية والمشاريع التنموية والخدمية بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ إن مثل هذه المشروعات كان يتم تنفيذها فى الماضى خلال سنوات، ولكن تم تحديد 60 يومًا، لتنفيذه، وبفضل تكثيف الورديات تم إنجازه خلال هذه المدة القليلة منوها بأن المحافظة عازمة على إنهاء المشكلات التى تؤرق المواطنين فورًا مع وضع حلول وبرامج زمنية لتنفيذها .

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، محطة تنقية مياه الشرب الجديدة ببلطيم، والتى تنتج 240 لترًا/ثانية، والحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة "شهادة الجودة "T.S.M" تحت إشراف وكالة التعاون الألمانية "G.I.Z" لإدارة الجودة المستدامة، وذلك لمطابقة معايير الجودة العالمية فى التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعامل والموارد البشرية.
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وتفقد المحافظ أقسام ومعامل المحطة، حيث تفقد المعمل الكيميائى والمعمل البكتريولوجى وطرمبات المياه العكرة والمرشحة والمروقات والكلور وهى المراحل المختلفة التى تمر مياه الشرب حتى يتم ضخها عبر الشبكة للمواطنين، والتقط صور تذكارية مع العاملين فى الموقع، تقديرًا لجهودهم، ومنحهم راتب شهر مكافأة لتميزهم فى العمل.

رافق المحافظ خلال الجولة خلالها المهندس محمد مفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، واللواء أحمد الطرابلسى مساعد المحافظ لمنطقة وسط، والمحاسب سمير غباشى مساعد المحافظ لمنطقة شرق ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس حازم الأشمونى رئيس مدينة برج البرلس، والنائب محمد جاد الله عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

حافظ-كفر-الشيخ-يفتتح-محطة-رفع-مياه-شرب-الربع-ببلطيم-(1)

حافظ-كفر-الشيخ-يفتتح-محطة-رفع-مياه-شرب-الربع-ببلطيم-(2)

حافظ-كفر-الشيخ-يفتتح-محطة-رفع-مياه-شرب-الربع-ببلطيم-(3)

حافظ-كفر-الشيخ-يفتتح-محطة-رفع-مياه-شرب-الربع-ببلطيم-(4)

حافظ-كفر-الشيخ-يفتتح-محطة-رفع-مياه-شرب-الربع-ببلطيم-(5)

حافظ-كفر-الشيخ-يفتتح-محطة-رفع-مياه-شرب-الربع-ببلطيم-(7)


>بالصور.. رؤساء مدن دسوق وفوه ومطوبس يناقشون مشاكل المواطنين

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