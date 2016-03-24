النيابة تحجز المتهم بقتل زوجته وأطفاله لباكر لحين تحسن حالته بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية اليوم حجز الجزار المتهم بقتل زوجته وأطفاله لجلسة باكر لحين تحسن حالته الصحية و قدرته على الكلام.

وكان المتهم قد أصيب بحالة من الدهشة فقد فيها قدرته على الحديث والإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة.

وتباشر النيابة تحقيقات موسعة مع الجزار المتهم بقتل زوجته وأطفاله للتخلص من المشكلات الزوجية، واستمعت إلى الجيران من شهود الواقعة، و الذين أكدو سماعهم صرخات مكتومة داخل المنزل، وبكاء الأطفال، ولكنهم اعتادو سماع هذه الأصوات يومياً لعادة المتهم الاعتداء بالضرب عليهم، و مع صرخاته للأطفال "موتوا انتم كمان" قام الجيران بكسر الباب و الدخول عليه، ومحاولة إنقاذ الضحايا، إلا أنهم وجدوه جالساً بجوارهم يبكى و هم جثث هامدة.

ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة بمصاحبة المتهم للذهاب إلى منزله وتمثيل الجريمة مرة أخرى وتصويرها، حين يعود إلى حالته الطبيعية و يتحدث.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثث المجنى عليهم بعد عرضهم على الطب الشرعى، وبيان السبب الرئيسى للوفاة.

كان اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى بلاغاً من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، ببلاغ من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته وأطفاله بمنطقة عزبة القلعة دائرة القسم، داخل الشقة سكنهم بالمنطقة المشار إليها، يرتدون كامل ملابسهم، و بمناظرتهم تبين وجود خدوش وسحجات حول رقابهم.

بسؤال والد المتوفية "يحيى . م" -63 سنة مشرف معمارى مقيم دائرة قسم أول الرمل، قرر قيام زوج نجلته " محمد . ك "- 29 سنة جزار مقيم بالمنطقة محل البلاغ بقتل زوجته ونجليه بخنقهم حتى فارقوا الحياة، بسبب وجود خلافات زوجية، وأضاف أنه دائم التشاجر مع زوجته والتعدى عليها بالضرب.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه، وتم إخطار النيابة العامة والأدلة الجنائية، و تم نقل جثث المتوفين لمشرحة الإسعاف، و تحرر المحضر إدارى قسم شرطة ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.

من جانبه قال والد المجنى عليها فى شهادته "إن الخلافات كانت مستمرة بينهما بشكل يومى، و كان دائم الاعتداء عليها بالضرب، وفى يوم الحادث طلب منها أن تقوم بتحضير الإفطار له، ولكنها رفضت وقالت له " اعمله لنفسك" فاستشاط غضباً، وقام بالاعتداء عليها بالضرب مرة أخرى وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسط صراخ أطفالها، والذى قام بخنقهم هم أيضاً مردداً كلمات "موتوا انتم كمان وارتاحو".

وقال والد الزوجة :"حاولت ابنتى مراراً وتكراراً طلب الطلاق منه بعد كثرة الاعتداء عليها، إلا أنه كان يرفض ويأتى إلى منزلنا ويبكى فراقها حتى تعود معه، حتى منعها من الخروج من المنزل، وحبسها هى وأطفالها حتى يعود مرة أخرى فى نهاية اليوم".

وأضاف والد الضحية :"ابنتى تمنت الموت على أن لا تعيش معه أيام أخرى، و حقق الله لها ما تمنت".

تفاصيل مأساة الإسكندرية.. "الجزار" أنهى حياة زوجته وطفليه خنقا لرفض الزوجة تحضير الفطار.. والد المجنى عليها: بنتى فضلت الموت على العيشة معاه وربنا حقق لها ما تمنت.. والنيابة تبدأ التحقيق

>