المؤبد لمسجل خطر لإتجاره فى المخدرات ومقاومة السلطات بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الخالق و خالد الشيباس، بالسجن المؤبد لـمسجل خطر يدعى "شيحة.إ" وتغريمه 500 آلف جنيه، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، واستهداف قوات أمنية بعبوة مفخخة، و مقاومة السلطات بمنطقة منشأة القناطر.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم مسجل خطر وصادر ضده عدة أحكام قضائية، وأنه قام بتفخيخ جوال ملئ بالمواد المخدرة بعبوة ناسفة وأخفاه داخل مزرعة مملوكة لطليق شقيقته "علام.خ"، وأبلغ رجال الشرطة بنية طليق شقيق زوجته بيع صفقة مخدرات، فانتقلت قوة أمنية للمزرعة المذكورة وبصحبتها الكلاب البوليسية المدربة على كشف المخدرات والمفرقعات.

واضافت التحقيقات أنه فور وصول القوات الأمنية لمكان الواقعة تمكنوا من تحديد مكان الجوال المقصود، إلا أن نباح الكلاب أثار شك رجال الشرطة، حول وجود عبوات ناسفة بالجوال، فحضر فريق من خبراء المفرقعات وبالفحص عثروا على العبوة الناسفة وتمكنوا من إبطال مفعولها.

وبالتحرى تم التوصل إلى هوية المبلغ، والذى تبين أنه المتهم "شيحة.إ.م"، مسجل خطر، وصادر فى حقه عدة أحكام بالسجن، وأنه أراد من تفخيخ جوال المخدرات الانتقام من رجال الشرطة، وتوريط طليق شقيقته في جريمته بسبب الخلافات الناشبة بينهما، وتحركت قوة أمنية للقبض على المتهم بعد رصد تحركاته، وحدث تبادل إطلاق نار بين الطرفين، انتهى بإصابته بطلق نارى فى القدم.

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