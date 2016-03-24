الجامعة العربية: الشيخة فاطمة فخر للمرأة العربية

وصفت جامعة الدول العربية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة " أم الإمارات" بأنها فخر للمرأة العربية .. مشيدة بإنجازات سموها في المجالات كافة لدعم المرأة سياسيا واقتصاديا وتعليميا وثقافيا.

وقالت السفيرة إيناس مكاوي مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفل في الجامعة في تصريح لمراسل وكالة أنباء الإمارات " وام " في القاهرة .. إن انطلاق " مهرجان أم الإمارات " في دولة الإمارات لتكريم سموها جاء نتيجة جهود سموها البناءة في دعم المرأة العربية بشكل عام والإماراتية بشكل خاص وجعلها في مقدمة الصفوف وتقلدها لأرفع المناصب القيادية في الدولة.

وأضافت أن تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك هو تكريم مستحق فهي فخر للمرأة العربية بإنجازاتها وجهودها لتمكين المرأة في المجالات كافة.. منوهة بجهود سموها في دعم المرأة العربية في أي مكان في العالم العربي.

وثمنت عطاء سموها الإنساني ومبادرات الخير التي تقوم بها لخدمة المرأة ليس فقط على مستوى الدولة وإنما على مستوى المنطقة ككل وعلى المستويات التعليمية والاقتصادية والثقافية والسياسية كافة.

وقالت مكاوي إن سموها استحقت لقب " أم الإنسانية " لجهودها المخلصة لحماية ودعم النساء والأطفال في كل المواقع وبصفة خاصة من يعانون تحت ظروف الاحتلال والنزاعات وعدم الاستقرار في كل أرجاء العالم العربي .

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