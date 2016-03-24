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فيديو..هند صبري تكشف أعماق تونس بعد الثورة في «زهرة حلب»

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فيديو..هند صبري تكشف أعماق تونس بعد الثورة في «زهرة حلب» فيديو..هند صبري تكشف أعماق تونس بعد الثورة في «زهرة حلب»

طرح المخرج التونسي رضا الباهي البرومو الاول لفيلم ” زهرة حلب” والذي تلعب بطولته النجمة هند صبري

الفيلم تأليف الباهي ايضا بالاشتراك مع ريا العجمي وبطولة هند صبري وهشام رستم وباديس باهي ومحمد علي بن جمعة.

وتدور احداثه حول “سلمى أم شابة ، ٣٧ سنة، تعيش تغيرات تونس بعد الثورة ، بالإضافة لتغيرات طرأت على إبنها الوحيد المراهق . تتأزم الأحداث لما يختفي إبنها في ظروف غامضة ..”

الفيلم في مراحله النهائية تمهيدا لارساله لمهرجانات عالمية قبل طرحه في دور العرض العربية.
> وهو يمثل عودة النجمة التونسية هند صبري لللعمل في بلادها بعد غياب سبعة سنوات

وانتاج عدة شركات هي عالية الانتاج السينمائي والصباح اخوان – صادق الصباح- بالاضافة لهند صبري التي يعد الفيلم اول انتاج سينمائي تشارك فيه شركتها الجديدة “سلام.

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